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    Чесноков: Медведев может показать выдающийся результат на US Open

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    Известный теннисист Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев способен выиграть предстоящий Открытый чемпионат США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В первом круге Медведев сыграет с венгром Аттилой Балажем.

    «Медведеву достался удобный соперник, он должен обыгрывать венгерского ветерана. В целом у него сетка неплохая, он находится в хорошей форме, и, я думаю, он может показать выдающийся результат.

    Что касается Рублева, он пока в Америке не выиграл ни одного матча, так что сейчас у него может не быть уверенности, к тому же в последний раз он проиграл именно финну. Про Хачанова сложно сейчас говорить, потому что он долго не играл.

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    • У Аслана Карацева есть шансы пройти дальше, его соперник сейчас играет в турнире, а после этого всегда непросто переключаться на следующий.

    Шевченко достался непростой игрок, но Норри обычно на US Open далеко не проходит.

    Если говорить о Сафиуллине, он пока не показывал блестящих результатов на американских кортах, но выйти во второй круг ему вполне по силам.

    Повезло Павлу Котову, он должен радоваться, что ему в первом круге не достались Новак Джокович или Карлос Алькарас», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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