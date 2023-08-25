Чесноков: Медведев может показать выдающийся результат на US Open

Известный теннисистсчитает, чтоспособен выиграть предстоящий Открытый чемпионат США.

В первом круге Медведев сыграет с венгром Аттилой Балажем.

«Медведеву достался удобный соперник, он должен обыгрывать венгерского ветерана. В целом у него сетка неплохая, он находится в хорошей форме, и, я думаю, он может показать выдающийся результат.

Что касается Рублева, он пока в Америке не выиграл ни одного матча, так что сейчас у него может не быть уверенности, к тому же в последний раз он проиграл именно финну. Про Хачанова сложно сейчас говорить, потому что он долго не играл.

У Аслана Карацева есть шансы пройти дальше, его соперник сейчас играет в турнире, а после этого всегда непросто переключаться на следующий.

Шевченко достался непростой игрок, но Норри обычно на US Open далеко не проходит.

Если говорить о Сафиуллине, он пока не показывал блестящих результатов на американских кортах, но выйти во второй круг ему вполне по силам.

Повезло Павлу Котову, он должен радоваться, что ему в первом круге не достались Новак Джокович или Карлос Алькарас», — приводит слова Чеснокова ТАСС.