Медведев, Рублев, Алькарас, Джокович и другие узнали первых соперников на US Open

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Первый сеянный турнира действующим чемпионом Карлос Алькарас на старте встретится с немцем Домиником Кепфером. Вторая ракетка мира Новак Джокович в первом круге сыграет с Александром Мюллером из Франции.
Матчи с участием российских теннисистов:
- Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия)
- Карен Хачанов (Россия, 11) — Майкл Ммо (США, WC)
- Андрей Рублёв (Россия, 8) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
- Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)
- Павел Котов (Россия) — Ринки Хидзиката (Австралия, WC)
- Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия)
- Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия).