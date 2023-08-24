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    Медведев, Рублев, Алькарас, Джокович и другие узнали первых соперников на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Новак Джокович  Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Александр Шевченко Аслан Карацев Павел Котов Роман Сафиуллин
    Прошла жеребьевка US Open в мужском одиночном разряде.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Первый сеянный турнира действующим чемпионом Карлос Алькарас на старте встретится с немцем Домиником Кепфером. Вторая ракетка мира Новак Джокович в первом круге сыграет с Александром Мюллером из Франции.

    Матчи с участием российских теннисистов:
    • Даниил Медведев (Россия, 3) — Аттила Балаж (Венгрия)
    • Карен Хачанов (Россия, 11) — Майкл Ммо (США, WC)
    • Андрей Рублёв (Россия, 8) — Эмиль Руусувуори (Финляндия)
    • Александр Шевченко (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)
    • Павел Котов (Россия) — Ринки Хидзиката (Австралия, WC)
    • Аслан Карацев (Россия) — Иржи Легечка (Чехия)
    • Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия).
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