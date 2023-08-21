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    Джокович вышел на третье место в истории по количеству трофеев

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Карлос Алькарас
    Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В финале он одолел лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

    Для Джоковича это 95-й титул в карьере. Благодаря этому он поднялся на чистое третье место в рейтинге самых титулованных теннисистов. Серб обошел бывшую первую ракетку мира, восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Ивана Лендла.

    Рекорд принадлежит восьмикратному победителю турниров «Большого шлема» американцу Джимми Коннорсу, на счету которого 109 трофеев. На втором месте располагается швейцарец Роджер Федерер (103).

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