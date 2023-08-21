Джокович вышел на третье место в истории по количеству трофеев

Сербский теннисист, вторая ракетка мирастал победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В финале он одолел лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Для Джоковича это 95-й титул в карьере. Благодаря этому он поднялся на чистое третье место в рейтинге самых титулованных теннисистов. Серб обошел бывшую первую ракетку мира, восьмикратного победителя турниров «Большого шлема» Ивана Лендла.

Рекорд принадлежит восьмикратному победителю турниров «Большого шлема» американцу Джимми Коннорсу, на счету которого 109 трофеев. На втором месте располагается швейцарец Роджер Федерер (103).