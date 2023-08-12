Соболенко: В матче с Самсоновой было не лучшее мое выступление. Но все в порядке

Белорусская теннисисткапрокомментировала поражение от россиянкив третьем круге турнира в Монреале (Канада).

«Очень тяжёлый матч. Она играла невероятно. К сожалению, физически я не была готова показать максимум, но я всё равно довольна тем уровнем, на котором играла. Скорее, даже не уровнем, а боевым настроем. Я не очень хорошо чувствовала себя физически, поэтому не могла двигаться и подавать так хорошо, как умею. Вот что было для меня самым сложным.

В целом позади отличная неделя. Потрясающая поддержка. Я очень расстроена, что проиграла и не смогу снова насладиться этой атмосферой. Да, тяжелый матч.

Нет, определенно у меня не получилось справиться со своими эмоциями. Вот почему иногда мне не нравится смотреть свои матчи, я просто не могу смотреть на то, как борюсь со своими эмоциями.

Да, в матче с Самсоновой было не лучшее мое выступление. Но все в порядке. Я извлеку кое-какие уроки из этого матча и буду двигаться дальше», — заявила Соболенко на послематчевой пресс-конференции.