Мирра Андреева прокомментировала предстоящую встречу с Соболенко

Россиянкаподелилась ожиданиями от матча с белорускойв рамках 1/8 финала турнира в Мадриде (Испания).

«Не очень удивлена своим уровнем игры, потому что я знаю, как могу играть. Но, конечно, не ожидала оказаться здесь и пройти так далеко. Мне нечего терять.

Давление будет на Соболенко, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Скорее всего, мы будем играть на большом стадионе, и это меня радует», — цитирует Андрееву официальный сайт WTA.

Андреева поднялась на 142-е место в live-рейтинге WTA. Соболенко занимает второе место в рейтинге.

Напомним, что на этом турнире Мирра обыграла уже двух спортсменок из топ-20 рейтинга WTA.