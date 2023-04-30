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    Мирра Андреева прокомментировала предстоящую встречу с Соболенко

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Россиянка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с белоруской Ариной Соболенко в рамках 1/8 финала турнира в Мадриде (Испания).

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    «Не очень удивлена своим уровнем игры, потому что я знаю, как могу играть. Но, конечно, не ожидала оказаться здесь и пройти так далеко. Мне нечего терять.

    Давление будет на Соболенко, потому что ей играть с 16-летней девочкой. Скорее всего, мы будем играть на большом стадионе, и это меня радует», — цитирует Андрееву официальный сайт WTA.

    Андреева поднялась на 142-е место в live-рейтинге WTA. Соболенко занимает второе место в рейтинге.

    Напомним, что на этом турнире Мирра обыграла уже двух спортсменок из топ-20 рейтинга WTA.

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