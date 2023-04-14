Рублев: Я смог показать отличный уровень в матче

Шестая ракетка мира россиянинвысказался относительно своей победы над немцем Яном-Леннардом Штруффом в четвертьфинале турнира в Монте-Карло.

«Я смог показать отличный уровень в матче, за исключением некоторых моментов, когда я начал проявлять эмоции и стал негативным. В конце концов, это был довольно драматичный матч, особенно во втором сете. Но в итоге я смог успокоиться и сыграть хороший тай-брейк, и мне повезло выиграть в двух сетах.

Во втором сете я пытался оставаться агрессивным, но он стал играть немного лучше. Он стал играть более агрессивно. Если бы я продолжил давить, он бы начал меня уничтожать, поэтому я должен был как следует бить по мячу», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Следующим соперником Рублева будет Тейлор Фритц (США, 8).