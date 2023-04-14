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    Медведев: Чтобы стать №1, мне нужно выигрывать матчи на грунте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Хольгер Руне
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от Хольгера Руне в четвертьфинале турнире в Монте-Карло.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Руне сегодня был лучше. Честно говоря, я думаю, что он лучше меня играет на грунте. Жаль, что у меня не было больше времени для отдыха, потому что вчера я закончил очень поздно. Мне кажется, что Руне еще долгие годы будет очень опасным игроком на грунте. В целом, это была хорошая неделя, я смог обыграть несколько хороших игроков, а вчерашний вечер был просто волшебным. Я мог бы сыграть лучше, но, учитывая, что мы на грунте, я доволен. Посмотрим, что я смогу сделать на следующих турнирах.

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    • Я ненавижу проигрывать, и чтобы стать №1, мне нужно выигрывать матчи на этом покрытии, но оно мне никогда не понравится. Мои плоские удары здесь менее эффективны, и я иногда теряю понимание того, когда нужно быть более агрессивным, а когда менее. Я не уверен, что смогу это изменить, но я буду стараться», —приводит слова Медведева АТР.

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