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    Россиянин Шевченко уступил 266-й ракетке мира на старте турнира в Италии

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Шевченко
    Российский теннисист Александр Шевченко зачехлил ракетку уже на старте турнира в Барлетте (Италия).

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    22-летний россиянин, который был первым сеяным на турнире, проиграл представителю Аргентины Хуану-Баутисте Торресу. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу 266-го в мировом рейтинге аргентинца.

    За игру 103-я ракетка мира Шевченко один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейков.

    Таким образом, Шевченко покинул турнир, а Торрес во втором круге сыграет против Шинтаро Мочизуки из Японии.

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