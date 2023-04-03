Россиянин Шевченко уступил 266-й ракетке мира на старте турнира в Италии

Российский теннисистзачехлил ракетку уже на старте турнира в Барлетте (Италия).

22-летний россиянин, который был первым сеяным на турнире, проиграл представителю Аргентины Хуану-Баутисте Торресу. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут и завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в пользу 266-го в мировом рейтинге аргентинца.

За игру 103-я ракетка мира Шевченко один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейков.

Таким образом, Шевченко покинул турнир, а Торрес во втором круге сыграет против Шинтаро Мочизуки из Японии.