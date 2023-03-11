Медведев выиграл у Накашимы и продлил победную серию

Россиянинуспешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (США), призовой фонд которого составляет 8,80 миллиона долларов.

В матче второго раунда Медведев выиграл у американца Брэндона Накашимы — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Даниил за это время выполнил 6 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Брэндон не взял ни одного гейма на приеме — российский теннисист отыграл все 6 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Медведева станет белорус Илья Ивашко.

Победная серия Медведева достигла 15 матчей. Перед этим он выиграл турниры в Роттердаме, Дохе и Дубае.