ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В середине января «Барса» выиграла у «Реала» (3:1) в финале Суперкубка Испании«Реал» — «Барселона»: ключевые детали новой серии Эль Класико
  • 15:37
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:47
    • Дзюба о Кокорине: Круто не деньги считать, а трофеи
  • 14:10
    • «Динамо» продлит контракт с Кудашовым
  • 13:28
    • «Они сняли все свои маски». Дзюба рассказал, почему не хочет играть в Европе
    Все новости спорта

    Медведев: Бублик — великий и уникальный игрок

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча второго круга турнира в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика из Казахстана.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Александр Бублик? Мы знаем друг друга лет с восьми, может, с девяти. Великий игрок. У нас были тяжелые матчи. Думаю, будет сложно. Мне нравится смотреть, как он играет.

    Мне нравится, что ему все равно на то, что люди говорят о нём, по крайней мере мне так кажется. Помню, когда он играл в финале он сыграл ручкой ракетки. Я бы не стал этого делать. Это не значит, что вы должны оскорблять его. Я зашёл в комменты, люди сходили с ума: "Как можно так делать в финале?" Он в финале и может делать что захочет. Это его выбор. Никто не может спорить с этим. Это то, что мне действительно нравится в нем. Я чувствую, что он очень — как вы это называете — особенный, но есть ещё и другое слово.

  • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
  • Читайте по теме

    • Уникальный? Да, он уникален. Он верен себе. Это мне нравится. Это я уважаю. Я жду сложного матча», — заявил Медведев на пресс-конференции перед игрой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увеличит ли «Арсенал» отрыв от «Манчестер Сити»?
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «МЮ» «хлопнет» «Вест Хэм» и продлит серию побед
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Марсель — Анси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шарлотт — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры