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    Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

    Теннис Андрей Рублёв
    Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет 2,8 миллиона долларов.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В матче второго круга Рублев одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

    На тай-брейке второго сета Андрей спас пять матчболов подряд, отыгравшись со счета 1:6.

    Встреча продолжалась два с половиной часа.

    За это время российский теннисист выполнил 12 подач навылет и допустил 2 двойные ошибки.

    В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Микаэль Имер (Швеция).

    Рублев — действующий чемпион турнира в Дубае.

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