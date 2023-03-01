Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В матче второго круга Рублев одержал волевую победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).
На тай-брейке второго сета Андрей спас пять матчболов подряд, отыгравшись со счета 1:6.
Встреча продолжалась два с половиной часа.
За это время российский теннисист выполнил 12 подач навылет и допустил 2 двойные ошибки.
В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) — Микаэль Имер (Швеция).
Рублев — действующий чемпион турнира в Дубае.