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    Надаль получил награду «Camino Real» от короля Испании

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль получил от короля Испании Филиппа VI премию «Camino Real». Приз вручается испанцам, которые укрепляют имидж страны в Северной Америке.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Спасибо, Ваше Величество, за ваше присутствие. Хочу поблагодарить Президента и членов Консультативного совета, директора и членам Ученого совета Института Франклина, отборочную комиссию, которые решили присудить мне премию. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном испанских ценностей, всегда оставаясь верным своему балеарскому и майорканскому происхождению.

    Для меня большая честь и огромная радость получить награду "Camino Real", которая имеет сильный исторический оттенок и является признанием моей работы в мире тенниса вместе с моей страстью к спорту, который сочетает в себе и работу, и страсть», — написал Надаль в соцсети.

    Ранее Надаль становился лауреатом этой премии четыре раза.

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