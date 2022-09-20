Надаль получил награду «Camino Real» от короля Испании

Испанский теннисистполучил от короля Испании Филиппа VI премию «Camino Real». Приз вручается испанцам, которые укрепляют имидж страны в Северной Америке.

«Спасибо, Ваше Величество, за ваше присутствие. Хочу поблагодарить Президента и членов Консультативного совета, директора и членам Ученого совета Института Франклина, отборочную комиссию, которые решили присудить мне премию. Я надеюсь, что продолжу быть эталоном испанских ценностей, всегда оставаясь верным своему балеарскому и майорканскому происхождению.

Для меня большая честь и огромная радость получить награду "Camino Real", которая имеет сильный исторический оттенок и является признанием моей работы в мире тенниса вместе с моей страстью к спорту, который сочетает в себе и работу, и страсть», — написал Надаль в соцсети.

Ранее Надаль становился лауреатом этой премии четыре раза.