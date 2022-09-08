Рублев уступил американцу Тиафо в четвертьфинале US Open

Россиянинне сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

В четвертьфинальном матче российский теннисист за 2 часа и 39 минут уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

Тиафо сделал 18 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Рублева — 14 эйсов и 1 двойная ошибка.

24-летний Тиафо стал первым за 16 лет американским теннисистом, вышедшим в 1/2 финала US Open.

В полуфинале он сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.