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    Рублев уступил американцу Тиафо в четвертьфинале US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Андрей Рублёв Фрэнсис Тиафу
    Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, общий призовой фонд которого составляет 60 миллионов долларов.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В четвертьфинальном матче российский теннисист за 2 часа и 39 минут уступил американцу Фрэнсису Тиафо со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

    Тиафо сделал 18 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Рублева — 14 эйсов и 1 двойная ошибка.

    24-летний Тиафо стал первым за 16 лет американским теннисистом, вышедшим в 1/2 финала US Open.

    В полуфинале он сыграет с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

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