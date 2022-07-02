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    Квитова уступила Бадосе в третьем круге «Уимблдона»

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон WTA Петра Квитова
    Бывшая вторая ракетка мира Петра Квитова не сумела пробиться в 1/8 финала Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

    Петра Квитова
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    Петра Квитова

    В матче третьего круга чешская теннисистка за 2 часа 7 минут проиграла испанке Пауле Бадосе (4-е место в рейтинге WTA) со счетом 5:7, 6:7 (4:7).

    Бадоса два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

    На счету Квитовой четыре эйса, пять ошибок на подаче и один брейк при 11 брейк-пойнтах.

    В следующем круге Бадосе будет противостоять румынка Симона Халеп.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертый круг Уимблдона, взяв верх над представительницей Китая Синвэнь Жен, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA.

    Матч между соперницами продолжался 1 час 52 минуты и завершился победой Рыбакиной в двух сетах — 7:6 (7:4), 7:5.

    В четвертом круге 23-я ракетка мира сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.

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