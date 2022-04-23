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    «Фаби — суперталант». Рублёв поделился ожиданиями от полуфинала с Фоньини в Белграде

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Фабио Фоньини
    Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира в Белграде (Сербия). Соперником Рублёва станет итальянец Фабио Фоньини.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «В прошлой игре я был немного напряжен, потому что погода была правда тяжелой. На корте было ветрено, мяч шатало, и поэтому я был вынужден играть более осторожно. Игра у меня шла, но часто рисковать было нельзя.

    Но со временем я адаптировался и начал играть агрессивно в те моменты, когда не было сильных порывов. В итоге это сработало

    У меня будет тяжелый матч. Фаби — суперталант, он может сыграть потрясающе. Думаю, будет много длинных розыгрышей, и я должен сделать всё от себя зависящее. Увидим», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

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