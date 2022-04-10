Определился первый соперник Новака Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло

Стало известно, с кем 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербсыграет во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Соперником Джоковича стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. В первом круге он обыграл американца Маркоса Гирона со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 39 минут. Давидович-Фокина 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Гирона — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Джокович полностью пропустил серию турниров в Америке, в частности «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. Новак не смог въехать на территорию Штатов, так как законодательство страны запрещает въезд не привитым от коронавируса авиапутешественникам.

Джокович дважды брал титул в Монако — в 2013-м и 2015-м. Действующим чемпионом турнира является грек Стефанос Циципас.