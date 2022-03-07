Касаткина потеряла две позиции в рейтинге WTA

Россиянкаопустилась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на сайте организации.

Касаткина занимала 26-е место и опустилась на 28-ю строчку. Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова (14-е место). Вероника Кудерметова сохранила 24-е место, а Людмила Самсонова — 32-е.

Гречанка Мария Саккари поднялась с седьмого на шестое место, других изменений в первой десятке не произошло. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA от 7 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков;

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 073;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 853;

4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 4 776;

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 721;

6 (7). Мария Саккари (Греция) — 4 436;

7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4 424;

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 242;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 235;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 065…

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473…

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 875…

28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1 755…

32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1 527…

52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1 106…

70 (71). Варвара Грачева (Россия) — 906…

90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726…

102 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 649.