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    Касаткина потеряла две позиции в рейтинге WTA

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    Россиянка Дарья Касаткина опустилась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на сайте организации.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Касаткина занимала 26-е место и опустилась на 28-ю строчку. Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова (14-е место). Вероника Кудерметова сохранила 24-е место, а Людмила Самсонова — 32-е.

    Гречанка Мария Саккари поднялась с седьмого на шестое место, других изменений в первой десятке не произошло. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти.

    Рейтинг WTA от 7 марта:

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков;
    2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 073;
    3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 853;
    4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 4 776;
    5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 721;
    6 (7). Мария Саккари (Греция) — 4 436;
    7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4 424;
    8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 242;
    9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 235;
    10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 065…
    14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473…
    24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 875…
    28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1 755…
    32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1 527…
    52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1 106…
    70 (71). Варвара Грачева (Россия) — 906…
    90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726…
    102 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 649.

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