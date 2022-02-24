Карен Хачанов прокомментировал своё поражении от Новака Джоковича на турнире в Дубае

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
В матче второго круга Хачанов проиграл первой ракетке мира, 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 6:7 (2:7).
«Я всегда сражаюсь и оставляю сердце на корте. Вчера была хорошая битва. Поздравляю Новака.
В последнее время я доволен своим уровнем игры и выступлениями. Теперь время продолжать работу и верить в себя», — написал Хачанов, прикрепив текст к своему фото.
За право выйти в полуфинал соревнований Джокович сразится с Иржи Веселы (Чехия, Q).