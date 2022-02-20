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    Рублев выиграл турнир в Марселе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Феликс Оже-Альяссим
    Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Марселе.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В финале соревнования он победил канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима. Матч длился 2 сета, а общий счет встречи составил 7:5, 7:6 в пользу Рублева.

    Рублев сделал 9 эйсов, 3 двойные ошибки и взял 4 брейк-поинта. У его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

    Марсель (Франция). Турнир ATP Open 13 Provence. Призовой фонд 545 200 евро
    Закрытые корты, хард. Одиночный разряд. Финал

    Андрей Рублев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:5, 7:6 (7:4)

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