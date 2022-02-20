Рублев выиграл турнир в Марселе

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В финале соревнования он победил канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима. Матч длился 2 сета, а общий счет встречи составил 7:5, 7:6 в пользу Рублева.
Рублев сделал 9 эйсов, 3 двойные ошибки и взял 4 брейк-поинта. У его соперника 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.
Марсель (Франция). Турнир ATP Open 13 Provence. Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард. Одиночный разряд. Финал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:5, 7:6 (7:4)