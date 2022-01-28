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    Надаль: Близкие мне люди не понимают, как мне удается играть на таком уровне

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль Маттео Берреттини Australian Open ATP
    Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над итальянцем Маттео Берреттини в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Надаль шестой раз в карьере сыграет в финале Australian Open. В решающем матче он встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Даниил Медведев (Россия).

    «Я очень хорошо начал матч. Первые два сета были отличными, лучшими за долгое время. Но Маттео очень хорош, он качественный игрок, очень опасный.

    Я знал, что в третьем сете он начнет атаковать. И при счете 4:3 я провел плохой гейм на подаче, а он выполнил несколько отличных ударов — обводящий по линии был невероятным.

    А потом нужно было пострадать и побороться. Это единственный способ достичь того, чего я достиг. Выход в финал очень много для меня значит.

    На утро после предыдущего матча я чувствовал себя намного лучше, чем предполагал. Это меня удивило, потому что я к такому не готовился. В день после матча я поделал упражнения, провел 15 минут на корте, а вчера — потренировался полтора часа.

    Иногда трудно справиться, когда по ходу турнира у тебя два выходных, но в данном случае мне повезло. Вчера я смог нажать, хорошо поработать, потому что сегодня меня ждал сложный матч.

    Полтора месяца назад я вообще не знал, смогу ли играть в теннис. Так что без разницы — открытый корт или крытый, — я просто хотел получить удовольствие и показать максимум.

    Если честно, меня все удивляет в моем выступлении. Людям со стороны трудно в это поверить. Но те, кто были со мной рядом и видели мое состояние в последние полгода, не понимают, как мне удается играть на таком уровне.

    Это трудно объяснить. Я чувствую, что мне повезло, и сейчас я с хорошим настроем. Соревновательный дух снова ожил, я скучал по этому чувству.

    Я знаю, что давление не очень высокое. Я не считал, что у меня будет такой шанс, так что я наслаждаюсь каждым моментом. И, конечно, выкладываюсь по максимуму», — сказал Надаль в эфире Eurosport.

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