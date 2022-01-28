Надаль: Близкие мне люди не понимают, как мне удается играть на таком уровне

Испанецпрокомментировал победу над итальянцемв полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Надаль шестой раз в карьере сыграет в финале Australian Open. В решающем матче он встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Даниил Медведев (Россия).

«Я очень хорошо начал матч. Первые два сета были отличными, лучшими за долгое время. Но Маттео очень хорош, он качественный игрок, очень опасный.

Я знал, что в третьем сете он начнет атаковать. И при счете 4:3 я провел плохой гейм на подаче, а он выполнил несколько отличных ударов — обводящий по линии был невероятным.

А потом нужно было пострадать и побороться. Это единственный способ достичь того, чего я достиг. Выход в финал очень много для меня значит.

На утро после предыдущего матча я чувствовал себя намного лучше, чем предполагал. Это меня удивило, потому что я к такому не готовился. В день после матча я поделал упражнения, провел 15 минут на корте, а вчера — потренировался полтора часа.

Иногда трудно справиться, когда по ходу турнира у тебя два выходных, но в данном случае мне повезло. Вчера я смог нажать, хорошо поработать, потому что сегодня меня ждал сложный матч.

Полтора месяца назад я вообще не знал, смогу ли играть в теннис. Так что без разницы — открытый корт или крытый, — я просто хотел получить удовольствие и показать максимум.

Если честно, меня все удивляет в моем выступлении. Людям со стороны трудно в это поверить. Но те, кто были со мной рядом и видели мое состояние в последние полгода, не понимают, как мне удается играть на таком уровне.

Это трудно объяснить. Я чувствую, что мне повезло, и сейчас я с хорошим настроем. Соревновательный дух снова ожил, я скучал по этому чувству.

Я знаю, что давление не очень высокое. Я не считал, что у меня будет такой шанс, так что я наслаждаюсь каждым моментом. И, конечно, выкладываюсь по максимуму», — сказал Надаль в эфире Eurosport.