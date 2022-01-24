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    Australian Open. Медведев обыграл Кресси, Оже-Альяссим — Чилича, Халеп выбыла

    Результаты матчей восьмого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

    Теннис Прогнозы на теннис WTA ATP Australian Open Даниил Медведев Симона Халеп Марин Чилич Ализе Корне Феликс Оже-Альяссим
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    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    В понедельник, 24 января, в Мельбурне проходят матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

    Мужчины

    Марин Чилич (Хорватия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:2, 6:7 (7:9), 2:6, 6:7 (4:7)

    Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В четвертом круге канадский теннисист одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4).

    За 3 часа 35 минут матча 21-летний Оже выполнил 22 эйса, четыре раза ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а 33-летний Чилич 24 раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и сделал два брейка.

    Следующим соперником Оже в Мельбурне будет американец Максим Кресси или россиянин Даниил Медведев.

    Майкл Кресси (США) — Даниил Медведев (Россия) — 2:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7

    Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В матче 1/8 финала вторая ракетка мира обыграл американца Майкла Кресси в четырех сетах — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.

    За 3 часа 30 минут матча 25-летний Медведев выполнил 15 эйсов, шесть раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 24-летний Кресси 18 раз подал навылет, допустил 18 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

    Следующим соперником Медведева в Мельбурне станет канадец Феликс Оже-Альяссима.

    Женщины

    Даниэль Коллинз (США) — Элиз Мертенс (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:4

    Американка Даниэль Коллинз вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

    В матче четвертого круга она обыграла бельгийку Элиз Мертенс — 4:6, 6:4, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. На счету Коллинз 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 5 из 18 (28%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки — 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 из 9 (44%) успешных брейков.

    В следующем раунде Коллинз сыграет с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция).

    Симона Халеп (Румыния) — Ализе Корне (Франция) — 4:6, 6:3, 4:6

    Румынка Симона Халеп не смогла пробиться в 1/4 финала Australian Open-2022.

    В матче 1/8 финала она проиграла француженке Ализе Корне — 4:6, 6:3, 4:6.

    За 2 часа 33 минуты матча 30-летняя Халеп ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала шесть брейков, а 32-летняя Корне выполнила один эйс, девять раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 4:1 в пользу француженки.

    В четвертьфинале Australian Open Корне скрестит ракетки с американкой Даниэль Коллинз.

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