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    Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Рафаэль Надаль Адриан Маннарино
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    В 1/8 финала он обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.

    Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту. пятая ракетка мира Рафаэль Надаль 15 раз подал навылет, реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов и допустил 22 невынужденные ошибки. На счету 69-го номера мирового рейтинга из Франции — 6 эйсов, 1 брейк при 2 брейк-пойнтах и 33 невынужденные ошибки.

    В четвертьфинале Australian Open Надаль сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).

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