Надаль пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Испанский теннисистпробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

В 1/8 финала он обыграл француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (16:14), 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 41 минуту. пятая ракетка мира Рафаэль Надаль 15 раз подал навылет, реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов и допустил 22 невынужденные ошибки. На счету 69-го номера мирового рейтинга из Франции — 6 эйсов, 1 брейк при 2 брейк-пойнтах и 33 невынужденные ошибки.

В четвертьфинале Australian Open Надаль сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).