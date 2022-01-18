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    Australian Open. Рублев и Касаткина преодолели первый этап, Звонарева завершила борьбу

    Обзор матчей второго игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Андрей Рублев

    Мужчины

    Андрей Рублев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:2, 6:2

    Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

    Для победы Рублеву потребовалось провести на корте полтора часа, за которые он 13 раз подал навылет и взял семь геймов на приеме.

    В следующем круге он сыграет с победителем встречи между Роберто Карбальесом Баэной (Испания) и Ричардасом Беранкисом (Литва).

    Диего Шварцман (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 6:4, 7:5

    Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй круг Australian Open, обыграв серба Филипа Краиновича со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

    В следующей стадии Шварцман встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом.

    Женщины

    Вера Звонарева (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 5:7

    Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 5:7.

    Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

    Во втором круге Мертенс сыграет с победительницей встречи Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

    Пока единственной представительницей России, вышедшей во второй круг Australian Open, стала Вероника Кудерметова.

    Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 2:6, 2:6

    Чешская теннисистка Петра Квитова в первом круге Australian Open уступила Соране Кырстя со счетом 2:6, 2:6.

    Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Чешка сделала эйс и 6 двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

    Во втором круге 38-я ракетка мира встретится с Кристиной Куцовой из Словакии.

    Гарбинье Мугуруса (Испания) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:4

    Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Australian Open, обыграв француженку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4.

    За выход в третий круг Мугуруса поборется с другой француженкой Ализе Корне.

    Дарья Касаткина (Россия) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:3, 6:1

    Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open обыграла швейцарку Штефани Фегеле со счетом 6:3, 6:1.

    Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

    Россиянка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

    В следующем круге она сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия).

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