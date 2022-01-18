Australian Open. Рублев и Касаткина преодолели первый этап, Звонарева завершила борьбу

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:2, 6:2

Российский теннисист Андрей Рублев в первом круге Australian Open победил итальянца Джанлуку Маджера со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Для победы Рублеву потребовалось провести на корте полтора часа, за которые он 13 раз подал навылет и взял семь геймов на приеме.

В следующем круге он сыграет с победителем встречи между Роберто Карбальесом Баэной (Испания) и Ричардасом Беранкисом (Литва).

Диего Шварцман (Аргентина) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 6:4, 7:5

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел во второй круг Australian Open, обыграв серба Филипа Краиновича со счетом 6:3, 6:4, 7:5.

В следующей стадии Шварцман встретится с австралийцем Кристофером О`Коннеллом.

Женщины

Вера Звонарева (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 4:6, 5:7

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге Australian Open уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Мертенс сыграет с победительницей встречи Осеан Доден (Франция) — Ирина Бегу (Румыния).

Пока единственной представительницей России, вышедшей во второй круг Australian Open, стала Вероника Кудерметова.

Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 2:6, 2:6

Чешская теннисистка Петра Квитова в первом круге Australian Open уступила Соране Кырстя со счетом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Чешка сделала эйс и 6 двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге 38-я ракетка мира встретится с Кристиной Куцовой из Словакии.

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Клара Бюрель (Франция) — 6:3, 6:4

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса вышла во второй круг Australian Open, обыграв француженку Клару Бюрель со счетом 6:3, 6:4.

За выход в третий круг Мугуруса поборется с другой француженкой Ализе Корне.

Дарья Касаткина (Россия) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:3, 6:1

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге Australian Open обыграла швейцарку Штефани Фегеле со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Россиянка сделала 5 эйсов и 5 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге она сыграет с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Анастасия Севастова (Латвия).