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    Все новости спорта

    Российские теннисистки узнали соперниц по первом кругу AO-2022

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open WTA Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова Екатерина Александрова
    Состоялась жеребьевка женской сетки первого в 2022 году турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Австралии.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Матчи с участием россиянок:

    Варвара Грачева (Россия) — победительница квалификации

    Анастасия Потапова (Россия) — Камила Джорджи (Италия, 30)

    Екатерина Александрова (Россия) — Бернарда Пера (США)

    Вероника Кудерметова (Россия, 28) — Клэр Лю (США)

    Вера Звонарева (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19)

    Дарья Касаткина (Россия, 25) — победительница квалификации

    Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Анна Бондарь (Венгрия)

    Людмила Самсонова (Россия) — победительница квалификации

    Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

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