Чилич: Это был великолепный матч с хорошим уровнем тенниса

Хорватпрокомментировал поражение в финале Кубка Дэвиса (0-2).

Благодаря победе Даниила Медведева над хорватом сборная России выиграла этот командный турнир впервые с 2006 года.

«Не почувствовал, что Даниил играл сегодня иначе, чем на Уимблдоне. Просто сегодня он немного лучше подавал.

В первом сете у меня были брейк-пойнты, и я в целом был близок к тому, чтобы сделать брейк.

Статистика, которую показали на экране, говорит, что в первой партии я выигрывал больше очков, когда были длинные розыгрыши.

Это был великолепный матч с хорошим уровнем тенниса в первые полтора сета. У меня были великолепные матчи на этом турнире: с Джоковичем, с Даниилом, с Синнером. Я все еще горжусь тем, чего мы добились.

Как сказали уже журналисты, жаль, что нам не хватило всего одного очка, чтобы сегодня сыграла еще наша пара», — заявил Чилич «Спорт-Экспресс».