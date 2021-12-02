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    • Рублев обыграл Имера в матче Кубка Дэвиса
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    Рублев обыграл Имера в матче Кубка Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис Кубок Дэвиса ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Швеции Элиаса Имера в четвертьфинальном поединке Кубка Дэвиса.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Встреча между теннисистами продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась победой россиянина в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

    Рублев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника 12 эйсов, шесть двойных и три успешных брейк-пойнта.

    Россияне повели в матче со счетом 1:0. В следующей игре Даниил Медведев выйдет на корт против Микаэля Имера. Чуть позже состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублев — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт.

    В случае победы россияне встретятся со сборной Германии в полуфинале Кубка Дэвиса.

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