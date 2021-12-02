Рублев обыграл Имера в матче Кубка Дэвиса

Российский теннисистобыграл представителя Швециив четвертьфинальном поединке Кубка Дэвиса.

Встреча между теннисистами продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась победой россиянина в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Рублев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и четырех реализованных брейк-пойнтах. У его соперника 12 эйсов, шесть двойных и три успешных брейк-пойнта.

Россияне повели в матче со счетом 1:0. В следующей игре Даниил Медведев выйдет на корт против Микаэля Имера. Чуть позже состоится парный матч Аслан Карацев / Андрей Рублев — Андре Горанссон / Роберт Линдстедт.

В случае победы россияне встретятся со сборной Германии в полуфинале Кубка Дэвиса.