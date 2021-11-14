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    Медведев успешно стартовал на Итоговом чемпионате ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Турине.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В своем стартовом поединке Красной группы россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте два часа. Медведев выполнил 15 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4.

    На счету Хуркача 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-поинта.

    В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.

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