Медведев успешно стартовал на Итоговом чемпионате ATP

Российский теннисистс победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Турине.

В своем стартовом поединке Красной группы россиянин обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте два часа. Медведев выполнил 15 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 4.

На счету Хуркача 12 эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-поинта.

В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.