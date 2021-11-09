Джокович хочет стать тренером после завершения карьеры

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
«Я стараюсь передать новому поколению все, что узнал сам. Знание может стать проклятием, если вы не используете его. Что мне делать, когда выйду на пенсию — унести это в могилу, чтобы те, кто придет после меня, не смогли извлечь выгоду из моей философии, методов работы и подхода?
Для меня логично, что следующим шагом должна быть передача моих знаний другим. В будущем я вижу себя в разных ролях и рад, что могу развиваться и как тренер», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.
Джокович в рекордный седьмой раз завершит сезон на итоговом первом месте в мировом рейтинге. Ранее он превзошел Рафаэля Надаля в списке рекордсменов по количеству титулов «Мастерс».