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    Джокович хочет стать тренером после завершения карьеры

    Теннис ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Первая ракетка мира Новак Джокович не исключил варианта, что в будущем он станет тренером по теннису.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я стараюсь передать новому поколению все, что узнал сам. Знание может стать проклятием, если вы не используете его. Что мне делать, когда выйду на пенсию — унести это в могилу, чтобы те, кто придет после меня, не смогли извлечь выгоду из моей философии, методов работы и подхода?

    Для меня логично, что следующим шагом должна быть передача моих знаний другим. В будущем я вижу себя в разных ролях и рад, что могу развиваться и как тренер», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

    Джокович в рекордный седьмой раз завершит сезон на итоговом первом месте в мировом рейтинге. Ранее он превзошел Рафаэля Надаля в списке рекордсменов по количеству титулов «Мастерс».

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