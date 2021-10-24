Синнер взял четвертый титул в сезоне

Итальянский теннисистстал победителем турнира в Антверпене.

В финальном поединке 20-летний спортсмен обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 16 минкт. Синнер выполнил 8 эйсов, сделал 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-поинта из 7.

Шварцман не выполнил ни одной подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал 2 брейк-поинта.

Для Синнера этот титул стал четвертым в сезоне и пятым в карьере. Ранее в этом году итальянец побеждал на турнирах в Софии, Вашингтоне и Мельбурне.