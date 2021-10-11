Краинович: Победить Медведева непросто, так как у него нет слабостей

Сербский теннисистподелился ожиданиями от поединка против россиянинав третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Это большая возможность для меня. Медведев играет очень здорово. Он выиграл US Open, на данный момент являясь лучший игрок мира. Я рад, что мне выпал шанс сыграть с Даниилом.

У нас уже было несколько матчей, я знаю, как он играет. Конечно, он фаворит в этой встрече, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча.

Все понимают: его подача — его главное оружие. Думаю, он здорово прибавил. Он стал лучше с точки зрения физподготовки. Победить его непросто, так как у него нет слабостей. Но повторюсь, мне нечего терять, поэтому выйду на корт и буду играть агрессивно», — цитирует Краиновича официальный сайт ATP.

Матч между Медведевым и Краиновичем состоится 12 октября.