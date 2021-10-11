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    Краинович: Победить Медведева непросто, так как у него нет слабостей

    Теннис ATP Даниил Медведев Филип Краинович Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Филип Краинович поделился ожиданиями от поединка против россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это большая возможность для меня. Медведев играет очень здорово. Он выиграл US Open, на данный момент являясь лучший игрок мира. Я рад, что мне выпал шанс сыграть с Даниилом.

    У нас уже было несколько матчей, я знаю, как он играет. Конечно, он фаворит в этой встрече, но мне нечего терять. Постараюсь получить удовольствие от матча.

    Все понимают: его подача — его главное оружие. Думаю, он здорово прибавил. Он стал лучше с точки зрения физподготовки. Победить его непросто, так как у него нет слабостей. Но повторюсь, мне нечего терять, поэтому выйду на корт и буду играть агрессивно», — цитирует Краиновича официальный сайт ATP.

    Матч между Медведевым и Краиновичем состоится 12 октября.

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