Российские теннисистки узнали соперниц на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Опубликована сетка соревнований в Индиан-Уэллсе (США). Первый номер посева получила чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Участницы, попавшие в топ-32 посева, начнут путь на турнире со второго круга. В посев попали россиянки Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.

Анастасия Павлюченкова, получившая 9-й номер посева, начнет свой путь на турнире со 2-го круга, где сразится с победительницей пары Кайа Канепи (Эстония) — Мэдисон Киз (США). Дарья Касаткина, посеянная под 20-м номером, также стартует со 2-го круга, она сыграет либо с хорваткой Донной Векич, либо с австралийкой Астрой Шармой.

Вероника Кудерметова (25-я сеяная) за место в 3-м круге может сыграть с соотечественницей Людмилой Самсоновой, если она в 1-м раунде обыграет украинку Катерину Козлову. Наконец, Анна Калинская, преодолевшая квалификацию, в 1-м раунде сыграет против американки Клэр Лиу.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартует 6 октября.