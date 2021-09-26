Медведев разгромил Шаповалова на Кубке Лэйвера

Россиянинодержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым в матче Кубка Лэйвера.

Встреча, состоявшаяся в Бостоне (США), завершилась в пользу Медведева со счетом 6:4, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

Даниил за это время реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов, выполнил 4 подачи навылет и допустил 1 двойную ошибку.

Еще в одном матче россиянин Андрей Рублев в паре с греком Стефаносом Циципасом одержали победу над американцем Джоном Иснером и австралийцем Ником Кирьосом — 6:7 (8:10), 6:3, 1:0 (10:4).

На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и Мира. Теперь счет 11:1 в пользу Европы