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    Медведев разгромил Шаповалова на Кубке Лэйвера

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    Россиянин Даниил Медведев одержал уверенную победу над Денисом Шаповаловым в матче Кубка Лэйвера.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча, состоявшаяся в Бостоне (США), завершилась в пользу Медведева со счетом 6:4, 6:0.

    Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

    Даниил за это время реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов, выполнил 4 подачи навылет и допустил 1 двойную ошибку.

    Еще в одном матче россиянин Андрей Рублев в паре с греком Стефаносом Циципасом одержали победу над американцем Джоном Иснером и австралийцем Ником Кирьосом — 6:7 (8:10), 6:3, 1:0 (10:4).

    На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и Мира. Теперь счет 11:1 в пользу Европы

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