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    Рублев поднялся в топ-5 рейтинга ATP

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    В обновленном рейтинге ATP от 13 сентября россиянин Андрей Рублев впервые в карьере поднялся на пятую строчку.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Россиянин сместил с данной позиции рейтинга испанца Рафаэля Надаля, который опустился на шестое место.

    Тройка лидеров осталась без изменений. После победы на US Open россиянин Даниил Медведев не смог догнать серба Новака Джоковича в рейтинге и остался на второй позиции. На третьем месте Стефанос Циципас из Греции.

    Хачанов смог подняться с 28-й на 27-ю строчку, Карацев — 25-й.

    Рейтинг ATP от 13 сентября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 780
    3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760
    5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6130
    6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815
    7 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5173
    8 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4995
    9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765
    10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440…
    25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074…
    27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1965.

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