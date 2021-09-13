Рублев поднялся в топ-5 рейтинга ATP

В обновленном рейтинге ATP от 13 сентября россиянинвпервые в карьере поднялся на пятую строчку.

Россиянин сместил с данной позиции рейтинга испанца Рафаэля Надаля, который опустился на шестое место.

Тройка лидеров осталась без изменений. После победы на US Open россиянин Даниил Медведев не смог догнать серба Новака Джоковича в рейтинге и остался на второй позиции. На третьем месте Стефанос Циципас из Греции.

Хачанов смог подняться с 28-й на 27-ю строчку, Карацев — 25-й.

Рейтинг ATP от 13 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 780

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760

5 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6130

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815

7 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5173

8 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4995

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440…

25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074…

27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1965.