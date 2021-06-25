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    Определился соперник Медведева по финалу турнира на Мальорке

    Теннис ATP Сэм Куэрри Адриан Маннарино Прогнозы на теннис
    Американский теннисист Сэм Куэрри вышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке.

    Сэм Куэрри
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    Сэм Куэрри

    В полуфинальном поединке он одержал победу над французом Адрианом Маннарино со счетом 6:4, 6:3.

    Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Куэрри 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов.

    Маннарино выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

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