Определился соперник Медведева по финалу турнира на Мальорке

Американский теннисиствышел в финал турнира категории ATP-250 на Мальорке.

В полуфинальном поединке он одержал победу над французом Адрианом Маннарино со счетом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Куэрри 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов.

Маннарино выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

В финале турнира на Мальорке Куэрри сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, для которого это будет первый в карьере финал на траве.