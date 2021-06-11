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    «Ролан Гаррос». Циципас в финале, Надаль играет с Джоковичем

    Обзор матчей 13-го соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции

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    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас
    В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В 13-й день на турнире проходят матчи 1/2 финала у мужчин в одиночном разряде и у женщин в парном.

    Мужчины

    Стефанос Циципас (Греция, 5) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3

    Грек Стефанос Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

    В полуфинале 22-летний греческий теннисист за 3 часа и 40 минут обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3.

    Циципас сделал восемь эйсов при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах из 14.

    На счету Зверева — 11 эйсов, семь двойных и три успешных брейк-пойнта из шести.

    Второй финалист определится в противостоянии между испанцем Рафаэлем Надалем и сербом Новаком Джоковичем.

    Для Циципаса это первый финал «Большого шлема» в карьере.

    Новак Джокович (Сербия, 1) — Рафаэль Надаль (Испания, 3)

    Женщины. Парный разряд

    Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) — 6:1, 6:2

    Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в полуфинале Открытого чемпионата Франции победили пару Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США) со счетом 6:1, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Спортсменки из Чехии сделали два эйса, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 11.

    В финале Крейчикова и Синякова встретятся с Бетани Маттек-Сандс/Ига Свентек (США/Польша).

    Бетани Маттек-Сандс/Ига Свентек (США/Польша, 14) — Ирина-Камелия Бегу/Надя Подороска (Румыния/Аргентина) — 6:3, 6:4

    Польская теннисистка Ига Свентек вместе с американкой Бетани Маттек-Сандс обыграли Ирину Бегу и Надю Подороска (Румыния/Аргентина) со счетом 6:3, 6:4.

    Встреча длилась 1 час 36 минут. Победительницы сделали два эйса и две двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

    В финале турнира Свентек Маттек-Сандс встретятся с чешскими теннисистками Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

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