Павлюченкова: Публика больше болела за Рыбакину, это помогло мне

Российская теннисисткапрокомментировала победу в четвертьфинальном матче

Россиянка взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

«Публика больше болела за Лену. Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех.

Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира», — сказала спортсменка в эфире телеканала Eurosport.

В полуфинале 29-летняя россиянка сыграет с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

Ранее Павлюченкова не проходила дальше четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции. В 2011 году на этой стадии турнира она уступила итальянке Франческе Скьявоне.