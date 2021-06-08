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    Павлюченкова: Публика больше болела за Рыбакину, это помогло мне

    Теннис Анастасия Павлюченкова Елена Рыбакина WTA Ролан Гаррос Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос».

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    Россиянка взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

    «Публика больше болела за Лену. Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех.

    Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира», — сказала спортсменка в эфире телеканала Eurosport.

    В полуфинале 29-летняя россиянка сыграет с представительницей Словении Тамарой Зиданшек.

    Ранее Павлюченкова не проходила дальше четвертьфинала на Открытом чемпионате Франции. В 2011 году на этой стадии турнира она уступила итальянке Франческе Скьявоне.

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