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    «Ролан Гаррос». Зверев выбил Сафиуллина, вылет Кудерметовой

    Обзор событий четвертого дня Открытого чемпионата Франции по теннису

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    • Сафиуллин проиграл Звереву на «Ролан Гаррос»
  • 13:33
    • Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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    Александр Зверев
    В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В четвертый день «Ролан Гаррос» начнутся матчи второго круга у мужчин и женщин.

    Мужчины

    Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7)

    Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции.

    В поединке второго раунда россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).

    Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Сафиуллин выполнил 6 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов.

    Зверев 15 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-поинтов.

    За выход в четвертый круг Зверев поспорит с сербом Ласло Дьере.

    Женщины

    Дарья Касаткина (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 6:2

    Россиянка Дарья Касаткина преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв во втором раунде 11-ю ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Касаткина выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

    Ее соперница Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.

    Следующей соперницей российской теннисистки будет румынка Сорана Кирстя.

    Вероника Кудерметова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7 (7:9), 7:5, 5:7

    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».

    В поединке второго раунда россиянка уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7.

    Встреча продолжалась почти три часа. В решающей партии Вероника вела 5:1, но растеряла все преимущество.

    Кудерметова выполнила 4 эйса, не реализовала 2 матчбола, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

    Синякова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.

    За выход в четвертый круг Синякова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.

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