«Ролан Гаррос». Зверев выбил Сафиуллина, вылет Кудерметовой

Мужчины
Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7)
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции.
В поединке второго раунда россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).
Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Сафиуллин выполнил 6 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов.
Зверев 15 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-поинтов.
За выход в четвертый круг Зверев поспорит с сербом Ласло Дьере.
Женщины
Дарья Касаткина (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 6:2
Россиянка Дарья Касаткина преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв во втором раунде 11-ю ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Касаткина выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.
Ее соперница Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.
Следующей соперницей российской теннисистки будет румынка Сорана Кирстя.
Вероника Кудерметова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7 (7:9), 7:5, 5:7
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».
В поединке второго раунда россиянка уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7.
Встреча продолжалась почти три часа. В решающей партии Вероника вела 5:1, но растеряла все преимущество.
Кудерметова выполнила 4 эйса, не реализовала 2 матчбола, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.
Синякова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.
За выход в четвертый круг Синякова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.