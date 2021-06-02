«Ролан Гаррос». Зверев выбил Сафиуллина, вылет Кудерметовой

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В четвертый день «Ролан Гаррос» начнутся матчи второго круга у мужчин и женщин.

Мужчины

Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции.

В поединке второго раунда россиянин проиграл представителю Германии Александру Звереву — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).

Теннисисты провели на корте два с половиной часа. Сафиуллин выполнил 6 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-поинтов.

Зверев 15 раз подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-поинтов.

За выход в четвертый круг Зверев поспорит с сербом Ласло Дьере.

Женщины

Дарья Касаткина (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:2, 6:2

Россиянка Дарья Касаткина преодолела второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв во втором раунде 11-ю ракетку мира, швейцарку Белинду Бенчич — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. Касаткина выполнила шесть эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Ее соперница Бенчич один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.

Следующей соперницей российской теннисистки будет румынка Сорана Кирстя.

Вероника Кудерметова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:7 (7:9), 7:5, 5:7

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос».

В поединке второго раунда россиянка уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7 (7:9), 7:5, 5:7.

Встреча продолжалась почти три часа. В решающей партии Вероника вела 5:1, но растеряла все преимущество.

Кудерметова выполнила 4 эйса, не реализовала 2 матчбола, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-поинтов.

Синякова 4 раза подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-поинтов.

За выход в четвертый круг Синякова поспорит со словенкой Тамарой Зиданшек.