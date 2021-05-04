Хачанов проиграл Нисикори на «Мастерсе» в Мадриде

Россиянинне смог выйти во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого составляет 2,6 миллиона евро.

В матче первого раунда Хачанов проиграл бывшей четвертой ракетке мира японцу Кею Нисикори. Российский теннисист выиграл на тай-брейке первый сет, но после этого отдал сопернику две партии — 7:6 (8:6), 2:6, 2:6.

Матч продолжался 2 час 19 минут.

За это время Хачанов выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Японец выиграл шесть геймов на приеме.

Следующим соперником Нисикори станет представитель Германии Александр Зверев.