Хачанов проиграл Нисикори на «Мастерсе» в Мадриде

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
В матче первого раунда Хачанов проиграл бывшей четвертой ракетке мира японцу Кею Нисикори. Российский теннисист выиграл на тай-брейке первый сет, но после этого отдал сопернику две партии — 7:6 (8:6), 2:6, 2:6.
Матч продолжался 2 час 19 минут.
За это время Хачанов выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Японец выиграл шесть геймов на приеме.
Следующим соперником Нисикори станет представитель Германии Александр Зверев.