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    Хачанов проиграл Нисикори на «Мастерсе» в Мадриде

    Теннис Карен Хачанов Кеи Нисикори ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого составляет 2,6 миллиона евро.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    В матче первого раунда Хачанов проиграл бывшей четвертой ракетке мира японцу Кею Нисикори. Российский теннисист выиграл на тай-брейке первый сет, но после этого отдал сопернику две партии — 7:6 (8:6), 2:6, 2:6.

    Матч продолжался 2 час 19 минут.

    За это время Хачанов выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Японец выиграл шесть геймов на приеме.

    Следующим соперником Нисикори станет представитель Германии Александр Зверев.

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