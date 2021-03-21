Гаспарян — о финале турнира в Петербурге: Мне искренне неудобно, что так получилось

Российская теннисисткарассказал о причинах, по которым не смогла продолжать борьбу в финале St. Petersburg Ladies Trophy против

Напомним, при счете 3:6, 1:2 не в свою пользу Гаспарян снялась с матча, отдав Касаткиной чемпионский титул турнира.

«У меня уже были некоторые проблемы со спиной, в Австралии я вообще не могла пару дней тренироваться.

Из-за того, что я отыграла много матчей, накопилась усталость, я переживала, чем, видимо, сделала себе только хуже, и в итоге не смогла продолжить матч. Мне искренне неудобно, что так получилось.

Думала, что подействует противовоспалительная обезболивающая таблетка и мне станет немного полегче, но боль осталась, поэтому я уже решила дальше не рвать.

Я уже снялась с турнира в Майами, поэтому туда не полечу, у меня есть достаточно времени, чтобы восстановиться.

Грунтовую часть сезона, конечно, планирую играть. Первым, наверное, будет Стамбул», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Для 26-летней Гаспарян выход в финал турнира WTA был третьим в карьере. Ранее она оказывалась победительницей в обоих случаях, в августе 2015 года победив в Баку, а в сентябре 2018-го — в Ташкенте.