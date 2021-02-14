Australian Open. Карацев в четвертьфинале, Осака победила Мугурусу

Состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

Женщины

Наоми Осака (Япония) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4:6, 6:4, 7:5

Японка Наоми Осака в 1/8 Australian Open победила испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 2:1.

Осака проиграла первый сет 4:6, но затем отыграла два — 6:4 и 7:5. За 1 час 57 минут теннисистка сделала 11 подач навылет, 4 подачи навылет и реализовала 5 брейк-поинтов.

Следующим соперником Осаки станет тайваньская спортсменка Си Сувэй.

Серена Уильямс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:4, 2:6, 6:4

Американка Серена Уильямс обыграла белоруску Арину Соболенко в 1/8 Australian Open. Счет по сетам составил 6:4, 2:6, 6:4.

Уильямс сделала 8 двойных ошибок, 9 подач навылет и воспользовалась 4 брейк-поинтами из 9. На счету Соболенко по 4 ошибки, подач навылет и брейков.

Следующая соперница Уильямс будет определена парой Ига Свентек (Польша) — Симона Халеп (Румыния).

Си Сувэй (Тайвань) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:4, 6:2

Теннисистка из Тайваня Си Сувэй в 1/8 финала победила чешку Маркету Вондроушову со счетом 2:0.

Сувэй победила в двух сетах — 6:4 и 6:2. Победительница сделала две двойные ошибки и использовала 4 брейк-поинта. Вондроушова отличилась тремя подачами навылет, пятью двойными ошибками и взяла 1 из 3 брейк-поинтов.

В четвертьфинале Сувэй сыграет с японкой Наоми Осакой.

Мужчины

Аслан Карацев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4

Россиянин Аслан Карацев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в 1/8 Australian Open 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Карацев уступал по ходу встречи по сетам 0:2, но смог переломить ход поединка. Всего игра длилась 3 часа 27 минут. Россиянин сделал 9 подач навылет и 6 двойных ошибок.

В четвертьфинале Карацев сыграет с победителем пары Тим — Димитров.