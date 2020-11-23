Медведев может стать первой ракеткой мира, считает Собкин

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал победу Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

В финале Медведев выиграл у австрийца Доминика Тима.

«Во-первых, надо сказать, что Даня в течение всех сетов держал высокий уровень. Они оба играли хорошо, не без ошибок, конечно, но на таком уровне, при таком темпе, невозможно играть без ошибок. Оба старались играть активно, варьировать игру и менять ритм, поэтому понятно, что Даня одну свою подачу проиграл. Тим молодец, что дотащил этот один брейк до конца.

Игра все три сета была равная, тай брейк был совершенно неожиданным, но теннисная жизнь она довольная смешная. Если взять тай брейк Джоковича, то он вел 4:0 на тай брейке, а потом Тим выиграл несколько очков подряд. А здесь все получилось наоборот, судьба вернула Тиму те семь очков. Это бывает довольно часто на самом деле. Решающий сет они шли ноздря в ноздрю, но Даня в нужный момент сумел сделать то, что сделал. Очень хорошая победа над сильным противником. Было видно, что оба подустали к матчу, но сражались до последнего. Тем и ценнее эта победа.

Меня абсолютно не удивило, что Даниил смог так собраться на концовку сезона. Наша теннисная жизнь состоит таким образом, что невозможно постоянно все время выигрывать, спады неизбежны. Это совершенно нормально, что сначала были неудачи, а потом набрал форму и сыграл так.

Прогнозы строить вещь не благодарная, вы видите, что в мире происходит. Я хочу просто еще раз обратить внимание на то, что в течение этого турнира он обыграл первую, вторую и третью ракетки мира. После этого разве нельзя утверждать, что он может быть сильнее всех? Во всяком случае, на этом конкретном турнире, он был сильнее всех. Не только потому что он выиграл его, а потому что всех трех самых сильных игроков мира Даня обыграл», — приводит сллова Собкина «Спорт-Экспресс». 0