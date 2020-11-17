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    Медведев: Я доволен своей игр со Зверевым

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Александр Зверев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над немцем Александром Зверевым в первом туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Уверенность — это ключ к успеху, а победа на "Мастерсе" всегда способствует ее укреплению. Я знал, что сегодня могу продемонстрировать хорошую игру. Поначалу в этой игре все было немного шатко для нас обоих, были некоторые невероятные моменты. Интенсивность матча была одной из самых напряжённых в моей карьере.

    Когда вы играете с соперником из первой десятки в первом матче турнира, вы должны быть сконцентрированны все время. Это главное, что мне удалось сделать. Выиграв первый гейм, я сказал себе: "Хорошо, но это было только начало". В целом я доволен своим выступлением», — цитирует Медведева Nitto ATP Finals.

    В следующем туре Медведев встретится с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет 18 ноября. 0

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