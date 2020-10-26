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    Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP

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    Россиянин Карен Хачанов потерял одно место в рейтинге ATP и занимает 18-ю строчку.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Хачанова обогнал канадец Милош Раонич, поднявшийся на две позиции и располагающийся на 17-м месте. На прошлой неделе Раонич и Хачанов дошли до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.

    Другой россиянин Даниил Медведев занимает 6-е место, а Андрей Рублев идет на 8-й позиции.

    Первая десятка не претерпела изменений. Лидирует в рейтинге Новак Джокович. Вторым идет Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Доминик Тим.

    Рейтинг ATP от 26 октября

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.
    3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125.
    4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925.
    6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890.
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015.
    8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 285.
    9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180.
    10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.
    … 18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245. 0

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