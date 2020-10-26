Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP

Россиянинпотерял одно место в рейтинге ATP и занимает 18-ю строчку.

Хачанова обогнал канадец Милош Раонич, поднявшийся на две позиции и располагающийся на 17-м месте. На прошлой неделе Раонич и Хачанов дошли до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.

Другой россиянин Даниил Медведев занимает 6-е место, а Андрей Рублев идет на 8-й позиции.

Первая десятка не претерпела изменений. Лидирует в рейтинге Новак Джокович. Вторым идет Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Доминик Тим.

Рейтинг ATP от 26 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 285.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.

… 18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245. 0