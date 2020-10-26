Хачанов потерял одну позицию в рейтинге ATP

Хачанова обогнал канадец Милош Раонич, поднявшийся на две позиции и располагающийся на 17-м месте. На прошлой неделе Раонич и Хачанов дошли до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.
Другой россиянин Даниил Медведев занимает 6-е место, а Андрей Рублев идет на 8-й позиции.
Первая десятка не претерпела изменений. Лидирует в рейтинге Новак Джокович. Вторым идет Рафаэль Надаль, а замыкает тройку Доминик Тим.
Рейтинг ATP от 26 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 285.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075.
… 18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245. 0