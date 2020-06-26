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    Тренер Джоковича Иванишевич сдал положительный тест на коронавирус

    Теннис Новак Джокович  ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Экс-вторая ракетка мира, тренер серба Новака Джоковича, Горан Иванишевич сообщил, что сдал позитивный тест на коронавирус.

    Горан Иванишевич
    Горан Иванишевич

    «К большому сожалению, после двух отрицательных тестов, которые я сдал за последние десять дней, новое тестирование выявило в моем организме COVID-19. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов у меня нет.

    Обращаюсь ко всем, кто со мной контактировал, — сдайте тест и позаботьтесь о себе и близких. Продолжу находиться в самоизоляции. Желаю скорейшего выздоровления всем заболевшим», — написал Иванишевич в Instagram.

    Напомним, на прошлых выходных Джокович принимал участие в выставочном турнире в хорватском Задаре. Среди теннисистов коронавирус был обнаружен у Григора Димитрова, Борны Чорича, Виктора Троицки и Джоковича. 0

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