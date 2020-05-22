Федерер не представляет матчи без болельщиков

Швейцарский теннисистнадеется, что теннисные матчи будут проводиться со зрителями.

«Не могу представить, как играть при пустых трибунах. Я просто не могу это представить. Надеюсь, это не случится. Странно будет играть без зрителей. Да, этот вариант не исключен, но хорошо бы вернуться в привычную атмосферу.

Нужно дождаться, когда мы сможем вернуться на нормальных условиях. Хотя бы при заполнении на 50 процентов. Мне трудно представить крупные турниры при пустых трибунах», — цитирует Федерера Globo Esporte.

Теннисный сезон был остановлен из-за пандемии коронавируса еще в марте. 0