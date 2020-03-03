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    Винус Уильямс проиграла 199-й ракетке мира на турнира в Монтеррее

    Теннис WTA Винус Уильямс Прогнозы на теннис
    Американка Винус Уильямс потерпела поражение на старте турнира в Монтеррее (Мексика).

    Винус Уильямс
    Винус Уильямс

    В матче первого раунда Уильямс, получившая «уайлд кард» от организаторов, проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой, занимающей в рейтинге WTA 199-е место — 6:4, 3:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Винус совершила 2 эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов. Шмидлова в свою очередь совершила 3 эйса, сделала 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

    В следующем круге Шмидлова сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в своем матче первого круга обыграла словенку Кристину Кучову.

    Турнир проходит со 2 по 8 марта. 0

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