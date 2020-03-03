Винус Уильямс проиграла 199-й ракетке мира на турнира в Монтеррее

Американкапотерпела поражение на старте турнира в Монтеррее (Мексика).

В матче первого раунда Уильямс, получившая «уайлд кард» от организаторов, проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой, занимающей в рейтинге WTA 199-е место — 6:4, 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. Винус совершила 2 эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов. Шмидлова в свою очередь совершила 3 эйса, сделала 9 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов.

В следующем круге Шмидлова сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая в своем матче первого круга обыграла словенку Кристину Кучову.

Турнир проходит со 2 по 8 марта. 0