Шараповова опустилась на 371 строку в рейтинге WTA

В первой сотне рейтинга изменений не произошло, Екатерина Александрова сохранила за собой 28-е место и статус первой ракетки России.
Первую позицию в обновленном рейтинге удерживает Эшли Барти из Австралии. Второй идет румынка Симона Халеп, а Каролина Плишкова из Чехии замыкает тройку.
Рейтинг WTA. 10 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (7). Софья Кенин (США) — 4495
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626.
… 28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700
33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486
38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353
49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123
54 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1049
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850
89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709
371 (369). Мария Шарапова (Россия) — 122. 0