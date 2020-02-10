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    Шараповова опустилась на 371 строку в рейтинге WTA

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    Россиянка Мария Шарапова опустилась на 371-ю строчку обновленного рейтинга WTA.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    В первой сотне рейтинга изменений не произошло, Екатерина Александрова сохранила за собой 28-е место и статус первой ракетки России.

    Первую позицию в обновленном рейтинге удерживает Эшли Барти из Австралии. Второй идет румынка Симона Халеп, а Каролина Плишкова из Чехии замыкает тройку.

    Рейтинг WTA. 10 февраля

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367
    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
    4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4775
    5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
    6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
    7 (7). Софья Кенин (США) — 4495
    8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
    9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
    10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626.
    28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1700
    33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486
    38 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353
    49 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1123
    54 (54). Анна Блинкова (Россия) — 1049
    71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850
    89 (89). Виталия Дьяченко (Россия) — 709
    371 (369). Мария Шарапова (Россия) — 122.     0

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