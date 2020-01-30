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    Australian Open. Кенин вышла в финал, Халеп играет с Мугурусой, Джокович встретится с Федерером

    30 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису пройдут полуфинальные поединке в мужском и женском одиночных разрядах

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    София Кенин (США) — Эшли Барти (Австралия) — 7:6 (8:6), 7:5

    Американская теннисистка София Кенин обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

    Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. В активе победительницы два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-поинта из четырех. Ее соперница восемь раз подала навылет, совершила одну двойную и реализовала один из четырех брейк-поинтов.

    Отметим, выход в финал стал для Кенин высшим достижением на турнирах серии «Большого шлема».

    В решающем поединке Кенин встретится с победительницей матча Симона Халеп (Румыния) — Гарбинье Мугуруса (Испания). 0

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