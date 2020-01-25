Павлюченкова пробилась в четвертый круг Australian Open

Российская теннисисткапробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

В поединке третьего раунда россиянка одолела чешку Каролину Плишкову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Павлюченкова выполнила 5 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-поинта из 15.

На счету второй ракетки мира 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 10.

В четвертом круге Australian Open россиянка сразится с немкой Анжеликой Кербер, обыгравшей итальянку Камилу Джорджи — 6:2, 6:7 (4:7), 6:3. 0