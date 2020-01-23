ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 07:33
    • Медведев преодолел барьер второго круга Australian Open
  • 01:28
    • ПСЖ разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка лиги
  • 01:10
    • «МЮ» проиграл «Бернли» на «Олд Траффорд»
  • 00:52
    • «Ювентус» разобрался с «Ромой» на пути в полуфинал Кубка Италии
  • 00:51
    • Гол Бэйла помог «Реалу» выйти в 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта

    Векич и Мугуруса вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Australian Open WTA Донна Векич Гарбин Мугуруса Прогнозы на теннис
    Хорватка Донна Векич обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 6:2 во втором круге Australian Open.

    Донна Векич
    Донна Векич

    Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 23-летняя Векич выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 30-летняя Корне дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка.

    Следующей соперницей Векич на Australian Open будет испанка Карла Суарес Наварро или полька Ига Свеентек.

    Испанка Гарбин Мугуруса одолела австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 3:6, 6:3 во втором круге Australian Open.

    Встреча длилась 2 часа 23 минуты. За это время 26-летняя Мугуруса выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Австралии трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка.

    В третьем раунде Открытого первенства Австралии Мугуруса сразится с украинкой Элиной Свитолиной или американкой Лорен Дэвис.

    Также дальше прошла седьмая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая латвийку Елену Остапенко со счетом 7:5, 7:5. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шарапова покидает Мельбурн и топ-300
  • Вчера в 12:51
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
  • 1.60
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервут ли «волки» победную серию «Ливерпуля»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Каким будет старт «Атлетико» в Кубке Испании?
  • «Культураль Леонеса» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Матч между СКА и «Барысом» будет зрелищным
  • СКА — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Российские дуэты заняли весь пьедестал, Алиев второй у мужчин-одиночниковПодробности первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию 00:460
  • 00:23
    • «Тоттенхэм» одержал победу над «Норвичем»
  • 23:09
    • Дубль Гризманна вывел «Барселону» в 1/8 финала Кубка Испании
  • 22:28
    • ВАДА приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории
    Алена Косторная Прочие В Граце Европа получит трех новых чемпионов. Россия — в числе фаворитовЧемпионат Европы по фигурному катанию стартует 22 января Вчера в 13:290
  • Экспресс дня

  • Забьет ли «Вулвз» «Ливерпулю»?
  • 3.07
    •
  • 07:19
    • Векич и Мугуруса вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
  • 07:04
    • «Порту» вышел в финал Кубка португальской лиги
  • 01:43
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» — в 1/8 финала Кубка Испании
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Джокович и Федерер вышли в третий круг, вылет КудерметовойОбзор матчей третьего дня соревнований на Australian Open 22 января Вчера в 16:550
  • 21:54
    • Джано подписал контракт с «Анортосисом»
  • 21:43
    • УНИКС разгромил «Галатасарай» в Еврокубке
  • 20:14
    • «Ростов» продлил контракт с лидером
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Мирандес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Транмир — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.07
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие