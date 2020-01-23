Векич и Мугуруса вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Хорваткаобыграла француженкусо счетом 6:4, 6:2 во втором круге Australian Open.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 23-летняя Векич выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 30-летняя Корне дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка.

Следующей соперницей Векич на Australian Open будет испанка Карла Суарес Наварро или полька Ига Свеентек.

Испанка Гарбин Мугуруса одолела австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 3:6, 6:3 во втором круге Australian Open.

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. За это время 26-летняя Мугуруса выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Австралии трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка.

В третьем раунде Открытого первенства Австралии Мугуруса сразится с украинкой Элиной Свитолиной или американкой Лорен Дэвис.

Также дальше прошла седьмая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая латвийку Елену Остапенко со счетом 7:5, 7:5. 0